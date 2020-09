Adua Del Vesco in pericolo | L’intervento e le parole di Lorenzo Crespi fuori dal GF Vip

(Di venerdì 25 settembre 2020)Delpotrebbe essere inuna voltadalla casa del Grande Fratello Vip e a rivolarlo è proprio. Ledell’attrice all’interno del reality hanno scatenato un vero e proprio gate contro l’Ares, la casa produttrice dove, la stessa, Massimiliano e tanti altri attori hanno lavorato. A parlare dopo le affermazioni di Delche conferma le suema soprattutto si mostra preoccupato per quello che, una voltadal reality le potrebbe accadere. L’ex attore si scaglia anche contro moltissimi volti noti della tv che per anni, sono rimasti in silenzio seppur sapendo ...

SoleLoSa : @Mosca_Bianca1 Ma sempre per il fatto del balletto? Perché alla fine ho visto che Guenda lo ha ceduto ad Adua - solendi8 : Il silenzio sarebbe una sconfitta. Poteva essere un’occasione per denunciare un sistema e indurre altre “vittime” a… - Spiralwavemood : RT @MarioManca: #Gfvip: che cos'è davvero l'Ares Gate? - MarioManca : #Gfvip: che cos'è davvero l'Ares Gate? - maryxbangtan : RT @strjngimi: Ricapitolando Adua incazzata perché gelosa del ballo tra Guenda e Massimiliano. Massimiliano incazzato perché Adua è incazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del

Nella casa del Grande Fratello Vip Fulvio Abbate si è attirato non poche antipatie per il suo modo di porsi contro alcune delle concorrenti in gioco, una su tutte Adua Del Vesco. Nella casa del GF Vip ...Nella casa del GF Vip Fulvio Abbate è finito nell’occhio del ciclone per aver prounciato una frase piuttosto infelice contro la giovane attrice Adua Del Vesco. Lei si sarebbe lamentata affermando di e ...