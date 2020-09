15enne si dà fuoco in cortile prima di andare a scuola: è grave (Di venerdì 25 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Il 15enne si sarebbe dato fuoco nel cortile di casa, dopo essersi cosparso il corpo di benzina. Le sue condizioni sarebbero gravissime Si è cosparso il corpo di benzina e poi, si è dato alle fiamme nel cortile della sua abitazione. Verserebbe in gravissime condizioni un 15enne di Velletri che, nella mattinata di venerdì 25 settembre, ha compiuto l'estremo gesto. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il ragazzo avrebbe riportato ustioni su circa il 90% del corpo con anche i parametri vitali fortemente compromessi. Cosa è accaduto Secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, i fatti sarebbero avvenuti pressapoco alle ore 8.30 di questa mattina, all'esterno di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Ilsi sarebbe datoneldi casa, dopo essersi cosparso il corpo di benzina. Le sue condizioni sarebbero gravissime Si &e; cosparso il corpo di benzina e poi, si &e; dato alle fiamme neldella sua abitazione. Verserebbe in gravissime condizioni undi Velletri che, nella mattinata di venerd&i; 25 settembre, ha compiuto l'estremo gesto. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il ragazzo avrebbe riportato ustioni su circa il 90% del corpo con anche i parametri vitali fortemente compromessi. Cosa &e; accaduto Secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos, i fatti sarebbero avvenuti pressapoco alle ore 8.30 di questa mattina, all'esterno di ...

