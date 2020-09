“Zerosettanta volume tre” rappresenta la prova generale dei 70 anni di Renato Zero (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma. «É stato un parto difficile ma molto intrigante: rappresenta la prova generale dei miei 70 anni, cui sono arrivato incolume ma conscio di avere assorbito dal pubblico tanta energia». È la confessione fatta da Renato Zero alla vigilia dell’uscita il 30 settembre dell’album “Zerosettanta volume tre”, il primo dei tre dischi che ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno, cui seguiranno il volume primo il 30 ottobre e il volume secondo il 30 novembre. «La mia loquacità è ormai affermata, anche nella musica – ha sottolineato – Sono stato prolifico per quanto ho raccontato finora andando a perforare la vita e la nostra ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma. «É stato un parto difficile ma molto intrigante:ladei miei 70, cui sono arrivato incolume ma conscio di avere assorbito dal pubblico tanta energia». È la confessione fatta daalla vigilia dell’uscita il 30 settembre dell’album “settantatre”, il primo dei tre dischi che ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno, cui seguiranno ilprimo il 30 ottobre e ilsecondo il 30 novembre. «La mia loquacità è ormai affermata, anche nella musica – ha sottolineato – Sono stato prolifico per quanto ho raccontato finora andando a perforare la vita e la nostra ...

renatozer0 : In questo cd c'è la presenza di uno Zero puro a 70 carati... Zerosettanta - Volume Tre - renatozer0 : ZEROSETTANTA – VOLUME TRE Disponibile in pre-order e pre-save - luciribalta : Su @GazzettaDelSud di oggi trovate due miei pezzi: uno dalla conferenza stampa via Zoom di #zerosettanta Volume 3,… - EssePress : Su @GazzettaDelSud di oggi trovate due miei pezzi: uno dalla conferenza stampa via Zoom di #zerosettanta Volume 3,… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @renatozer0 ha presentato oggi alla stampa il suo nuovo lavoro, 'ZeroSettanta- Volume tre' (in uscita il 30 settembre).… -

