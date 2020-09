Xbox Series X al Tokyo Game Show | per Phil Spencer il mercato giapponese è importantissimo

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Microsoft in Giappone in passato non è riuscita a sfondare all'interno deldelle console e dei videogiochi, ma ora sembra che le cose stiano per cambiare. Durante ilsi è tenuta una sessione di circa un'ora di Microsoft: la società ha presentato diversi giochi, il suo servizio diPass e xCloud e in tutto questo ancheha fatto capolino con una sua dichiarazione.In un messaggio preregistrato, il dirigenteha parlato die del Giappone, iniziando la sua presentazione con un semplice saluto ine aggiungendo che non vedeva l'ora di far visita ai giocatori ancora una volta a. "Il Giappone è ...