Sorteggi Roland Garros | Sinner | c' è Goffin

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sorteggi #RolandGarros: per #Sinner subito #Goffin. #Nadal a caccia del 13° titolo - Gazzetta_it : Sorteggi #RolandGarros: per #Sinner subito #Goffin. #Nadal a caccia del 13° titolo - RaiSport : ?? #RolandGarros : #Berrettini trova #Pospisil, #Sinner pesca #Goffin Sorteggiati i tabelloni principali: #Fognini a… - Massimoguerrera : RT @RaiSport: #Tennis ?? Sorteggiati i tabelloni principali del #RolandGarros. #Berrettini trova #Pospisil, #Sinner pesca #Goffin ?? https:… - RaiSport : #Tennis ?? Sorteggiati i tabelloni principali del #RolandGarros. #Berrettini trova #Pospisil, #Sinner pesca #Goffin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Roland

PARIGI (FRANCIA) - Sorteggiati i tabelloni principali del Roland Garros, terzo torneo dello Slam, che prende il via domenica sulla terra rossa di Parigi. Un'edizione che propone per la prima volta il ...PARIGI - Dopo aver rinunciato agli US Open, Belinda Bencic (Wta 10) aveva preso parte agli Internazionali di Roma con lo scopo di utilizzare il torneo italiano come trampolino di lancio per il Roland ...