Roma, un mese di inibizione a Guido Fienga. Stop di 20 giorni al dottor Manara (Di giovedì 24 settembre 2020) Fienga è stato inibito per un mese per le accuse del Napoli sulle norme anti Covid non rispettate nella gara dello scorso campionato Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza a seguito del deferimento di Guido Fienga e del dottor Massimo Manara per la vicenda legata al mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della panchina giallorossa nella partita del San Paolo dello scorso campionato. Il Tribunale ha inibito per trenta giorni il CEO Fienga e per venti giorni il dottor Manara. Alla Roma inoltre anche 7mila euro di multa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020)è stato inibito per unper le accuse del Napoli sulle norme anti Covid non rispettate nella gara dello scorso campionato Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza a seguito del deferimento die delMassimoper la vicenda legata al mancato rispetto delle norme anti-Covid da parte della panchina giallorossa nella partita del San Paolo dello scorso campionato. Il Tribunale ha inibito per trentail CEOe per ventiil. Allainoltre anche 7mila euro di multa. Leggi su Calcionews24.com

LegaSalvini : ++ SCUOLA, NEL LAZIO STUDENTI IN CLASSE SENZA BANCHI ALMENO PER UN ALTRO MESE E MEZZO ++ - 100x100Napoli : Un mese di inibizione per Fienga per il mancato rispetto delle norme anti-Covid nella sfida di campionato contro il… - EusebioKilledMe : RT @strumentiumani: I Friedkin arrivano, prima partita persa a tavolino per un errore da incompetenti e il loro uomo forte, L'UNICO dirigen… - DublinRoma : Cioè la #Roma porta 3 giocatori in panchina con mascherina e sotto tampone e #Fienga viene inibito un mese #ADL va… - architettiroma : #SpamRoma2020 Countdown per SPAM NEEDS: dal 9 al 16 ottobre l’edizione 2020 del Festival dell’Architettura di #Roma… -