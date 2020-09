Roma, albero caduto in mezzo alla strada: traffico bloccato (Di giovedì 24 settembre 2020) albero caduto in via Sanzeno, a Roma in zona Cortina d'Ampezzo. traffico bloccato, mentre sono già in corso i lavori per segare il grosso albero e liberare la strada. Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020)in via Sanzeno, ain zona Cortina d'Ampezzo., mentre sono già in corso i lavori per segare il grossoe liberare la

leggoit : #Roma, #albero caduto in mezzo alla strada: traffico bloccato - emelacanto : @irishxever Le strade di Roma sono imbarazzanti, sembra di stare in una zona di guerra e quando piove fai il segno… - leogin83 : Le transenne che vedete sono state messe a Giugno perché l’albero era pericolante, il temporale di ieri (24 settemb… - PendolariRMNord : RT @InfoAtac: #info #atac - #maltempo AGGIORNAMENTO RETE FERROVIARIA -Roma-Lido: interruzione tratta Acilia<->Piramide causa ramo albero s… - MagiFausto : Albero di notte a Roma non distrutto dalla Sindaca Raggi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma albero Roma, albero caduto in mezzo alla strada: traffico bloccato Leggo.it A Euroma2 parte “Fai la differenza… c’è il Festival della sostenibilità”

Euroma2 ospita anche quest’anno la manifestazione dedicata alla sostenibilità ambientale e alla diffusione della cultura green: “Fai la differenza… c’è il Festival della sostenibilità”. Il progetto fa ...

La voce di Totti risveglia Ilenia dal coma: “Adesso vieni a trovarla, ti aspetta”

Così Ilenia Matilli è uscita dall'incoscienza del coma in cui era caduta dal 16 dicembre 2019 quando a bordo di un'auto si è schiantata contro un albero sulla Braccianese Claudia in direzione Roma.

Euroma2 ospita anche quest’anno la manifestazione dedicata alla sostenibilità ambientale e alla diffusione della cultura green: “Fai la differenza… c’è il Festival della sostenibilità”. Il progetto fa ...Così Ilenia Matilli è uscita dall'incoscienza del coma in cui era caduta dal 16 dicembre 2019 quando a bordo di un'auto si è schiantata contro un albero sulla Braccianese Claudia in direzione Roma.