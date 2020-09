Riapertura stadi, Zingaretti: «Escludo 25mila persone all’Olimpico» (Di giovedì 24 settembre 2020) Nicola Zingaretti ha parlato della questione relativa alla Riapertura parziale degli stadi Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, tramite un post sul suo profilo Facebook ha escluso la possibilità di portare 25mila persone allo stadio Olimpico. «25 mila persone all’Olimpico? Lo Escludo. Siamo ancora all’interno di una fase di gestione della crisi del Covid. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze che la scuola e l’Università non si interrompano e che non si piombi in un nuovo lockdown. Non c’entra niente il calcio, ma non condivido assembramenti di così tante migliaia di persone. Parliamo di partite di calcio che si possono benissimo guardare in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Nicolaha parlato della questione relativa allaparziale degliNicola, presidente della Regione Lazio, tramite un post sul suo profilo Facebook ha escluso la possibilità di portarealloo Olimpico. «25 milaall’Olimpico? Lo. Siamo ancora all’interno di una fase di gestione della crisi del Covid. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze che la scuola e l’Università non si interrompano e che non si piombi in un nuovo lockdown. Non c’entra niente il calcio, ma non condivido assembramenti di così tante migliaia di. Parliamo di partite di calcio che si possono benissimo guardare in ...

