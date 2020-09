Pastorello (agente Candreva): «Brusco il modo in cui l’Inter gli ha detto di andare via» (Di giovedì 24 settembre 2020) Federico Pastorello, agente tra gli altri di Candreva, ha parlato della cessione dell’esterno alla Sampdoria Federico Pastorello, agente tra gli altri di Candreva, ha parlato della cessione dell’esterno alla Sampdoria. Le sue parole. «Candreva è molto motivato per la Sampdoria. Anche se è stato un po’ Brusco il modo in cui gli è stato comunicato che doveva andare via dall’Inter. Ma senza far polemica giriamo pagina. Con Ranieri farà grandi cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Federicotra gli altri di, ha parlato della cessione dell’esterno alla Sampdoria Federicotra gli altri di, ha parlato della cessione dell’esterno alla Sampdoria. Le sue parole. «è molto motivato per la Sampdoria. Anche se è stato un po’ilin cui gli è stato comunicato che dovevavia dall’Inter. Ma senza far polemica giriamo pagina. Con Ranieri farà grandi cose». Leggi su Calcionews24.com

