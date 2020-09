Napoli, sciopero mezzi pubblici: ecco le fasce orarie garantite (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Saranno giorni complicati per i pendolari napoletani che quotidianamente sono costretti a vivere disagi per arrivare a Napoli o per spostarsi in città. Alle continue limitazioni delle circolazioni, ai bus mancanti e alle tratte fantasma, lunedì 28 settembre, i viaggiatori dovranno fronteggiare anche uno sciopero. Infatti, la Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea e MtroCampania NordEst aderiscono allo sciopero di 4 ore proclamato dall’organizzazione sindacale FAISA-CISAL del 28 settembre e a cui si unisono anche i treni a lunga percorrenza verso Benevento e Piedimonte Matese. Lo sciopero si svolgerà nelle quattro ore che vanno dalle 19.00 alle 23.00. CircumvesuvianaUltime partenze garantite prime dello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Saranno giorni complicati per i pendolari napoletani che quotidianamente sono costretti a vivere disagi per arrivare ao per spostarsi in città. Alle continue limitazioni delle circolazioni, ai bus mancanti e alle tratte fantasma, lunedì 28 settembre, i viaggiatori dovranno fronteggiare anche uno. Infatti, la Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea e MtroCampania NordEst aderiscono allodi 4 ore proclamato dall’organizzazione sindacale FAISA-CISAL del 28 settembre e a cui si unisono anche i treni a lunga percorrenza verso Benevento e Piedimonte Matese. Losi svolgerà nelle quattro ore che vanno dalle 19.00 alle 23.00. CircumvesuvianaUltime partenzeprime dello ...

