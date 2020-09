MPS e le paure del Governo

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 settembre 2020) La questione MPS tiene banco sia in ambito politico che finanziario. C’è grande attesa per conoscere il futuro del colosso senese. Tutti gli occhi sono puntati su Unicredit e BancoBpm ma l’interesse sta crescendo di ora in ora. La trepidante attesa è così sentita dai mercati che audizione in Parlamento, i rappresentati di MPS hanno chiesto che venissero segretate le risposte più interessanti dal punto di vista degli investimenti. Nessuno sa cosa accadrà e quale direzione sarà intrapresa da MPS e l’incertezza agita i mercati. La dote di MPS Tra le altre voci che circondano la banca senese in questo delicato momento se ne distingue una in particolare: quella di un’eventuale “dote” per il compratore. Ci si chiede a quanto potrebbe ammontare la dote nel caso in cui il Tesoro riesca a vendere la quota di controllo ...