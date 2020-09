Mascherina obbligatoria in Campania all’aperto e per tutta la giornata (Di giovedì 24 settembre 2020) Mascherina obbligatoria in Campania anche all’aperto e nell’arco di tutta la giornata: questa l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca alla fine della riunione dell’Unità di crisi regionale tenutasi quest’oggi 24 settembre. Come riportato dalla nota agenzia di stampa ‘adnkronos.com‘, al di là della distanza che intercorre tra un soggetto e l’altro, bisognerà indossare il dispositivo di protezione personale. De Luca ribadisce l’importanza di ripristinare fin da subito l’adozione di comportamenti responsabili, soprattutto adesso con la riapertura delle scuole. Occorre il massimo rigore se si vogliono evitare chiusure generalizzate: in sintesi questo il succo del discorso improntato dal governatore pochi minuti fa. Non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)inanche all’aperto e nell’arco dila: questa l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca alla fine della riunione dell’Unità di crisi regionale tenutasi quest’oggi 24 settembre. Come riportato dalla nota agenzia di stampa ‘adnkronos.com‘, al di là della distanza che intercorre tra un soggetto e l’altro, bisognerà indossare il dispositivo di protezione personale. De Luca ribadisce l’importanza di ripristinare fin da subito l’adozione di comportamenti responsabili, soprattutto adesso con la riapertura delle scuole. Occorre il massimo rigore se si vogliono evitare chiusure generalizzate: in sintesi questo il succo del discorso improntato dal governatore pochi minuti fa. Non ...

