Inter-Fiorentina, Sky o DAZN? Dove vedere il match in diretta (Di giovedì 24 settembre 2020) Inter Fiorentina Sky o DAZN – L’Inter si appresta a fare il suo debutto nella Serie A 2020/21 dopo il rinvio della prima giornata in cui i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare il neopromosso Benevento. Gli uomini di Antonio Conte affronteranno nel loro esordio stagionale la Fiorentina di Iachini, che viene dalla vittoria per 1 a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 settembre 2020)Sky o– L’si appresta a fare il suo debutto nella Serie A 2020/21 dopo il rinvio della prima giornata in cui i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare il neopromosso Benevento. Gli uomini di Antonio Conte affronteranno nel loro esordio stagionale ladi Iachini, che viene dalla vittoria per 1 a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - SkySport : Castrovilli a Sky: 'Il 10 è la storia di Firenze. Inter? Dobbiamo provare a fargli male' - Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - passione_inter : Inter-Fiorentina, la probabile formazione: chance per Eriksen! Ranocchia out, la scelta su Vidal -… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Inter-Fiorentina, Sky o DAZN? Dove vedere il match in diretta: Inter Fiorentina Sky o D… -