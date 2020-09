Inter-Fiorentina (26 settembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Inter esordisce in campionato a San Siro contro la Fiorentina di Iachini e introduce una settimana impegnativa nella quale giocherà sul campo del Benevento nel recupero della prima giornata e poi all’Olimpico contro la Lazio. Una partenza lanciata candiderebbe la squadra di Conte come prima avversaria della Juve in ottica scudetto e il primo ostacolo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 24 settembre 2020) L’esordisce in campionato a San Siro contro ladi Iachini e introduce una settimana impegnativa nella quale giocherà sul campo del Benevento nel recupero della prima giornata e poi all’Olimpico contro la Lazio. Una partenza lanciata candiderebbe la squadra di Conte come prima avversaria della Juve in ottica scudetto e il primo ostacolo … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - FBiasin : #BorjaValero è ufficialmente un giocatore della #Fiorentina. Gli hanno spiegato che all'#Inter non c'era più spazi… - CelcanNell : RT @fcin1908it: Inter-Fiorentina, arbitra Calvarese: al VAR c'è Giacomelli. Ecco la designazione completa - - Fantacalciok : Inter – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -