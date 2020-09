GF Vip | Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini e Platinette | “Stronz* | baraccona!”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 24 settembre 2020), dentro la Casa del Grande Fratello Vip, si è scagliato. Non è la prima volta che l’influencer esprime il suo pensiero su entrambi e, il video in apertura articolo, ne è la viva dimostrazione. GF Vip,mi sta proprio... L'articolo GF Vip,: “Stronz*, baraccona!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.