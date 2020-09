«Buona fortuna Harry | ne avrai bisogno»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Donald Trump gliel’ha detto come nel suo stile, senza peli sulla lingua. «Meghan? Non sono un suo fan. E auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno». The Donald si è espresso così dopo il chiacchieratissimo video in cui i Sussex entrano a gamba tesa nelle imminenti elezioni americane (Trump vs Biden). C’è da dire che il video in questione – in cui Meghan dice «votate, sarà elezione più importante della nostra vita», e Harry «rigettiamo i discorsi d’odio, la disinformazione e la negatività online», ossia un appello anti-Trump per niente velato – non è piaciuto solo al presidente.