Salernitana, è fatta per Sabiri via Lazio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ve l'avevamo anticipato e ve lo confermiamo: la Salernitana è vicinissima ad Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe 1996, in scadenza con il Paderborn. Il giocatore verrà prelevato dalla Lazio, che poi lo girerà ai granata. Nella scorsa stagione ha quattro gol e un assist in 24 presenze in Bundesliga per lui. Foto: Instagram personale L'articolo Salernitana, è fatta per Sabiri via Lazio proviene da Alfredo Pedullà.

