Recovery Fund | un inutile spreco di soldi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) di Luca Pinasco. Con i “paletti” fissati dalla Commissione europea nella comunicazione del 17 settembre, alla già appurata inconsistenza quantitativa del(al netto poco più di 20 miliardi in 6 anni) e intempestività (i primi fondi saranno erogati alla fine del primo semestre 2021) si aggiunge la inadeguatezza dei settori d’intervento prescelti. Come spiega nel comunicato Ursula von der Leyen: «Gli Stati membri necessitano di orientamenti chiari per garantire che i 672,5 miliardi di euro siano investiti sia per l’immediata ripresa economica dell’Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine». Dunque i piani di spesa nazionali, i quali saranno sottoposti passo dopo passo ad una negoziazione con un comitato ad hoc, per essere approvati ...