Raimondo Todaro come sta? Gli aggiornamenti di Milly Carlucci (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolo . Milly Carlucci ha voluto aggiornare tutti i fan di Ballando Con Le Stelle riguardo alle condizioni di salute di Raimondo Todaro: le novità. Ballando con le stelle torna in tv e lo fa con grande stile. La padrona di casa, Milly Carlucci, nella serata di sabato ha inaugurato l’inizio della competizione coi ballerini, ma già … Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 settembre 2020) Questo articolo .ha voluto aggiornare tutti i fan di Ballando Con Le Stelle riguardo alle condizioni di salute di: le novità. Ballando con le stelle torna in tv e lo fa con grande stile. La padrona di casa,, nella serata di sabato ha inaugurato l’inizio della competizione coi ballerini, ma già …

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - milly_carlucci : Oggi in collegamento a @vitaindiretta con @albmatano gli aggiornamenti da @Raimondo_Todaro #ballandoconlestelle… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - palermomaniait : Altro imprevisto a Ballando con le stelle: Elisa Isoardi da sola, Raimondo Todaro ricoverato -… - blogtivvu : Raimondo Todaro operato, con chi ballerà Elisa Isoardi a Ballando? -