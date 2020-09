Niente più plastica per bere acqua: all’Università un nuovo erogatore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Accordo tra Gesesa, Università del Sannio e Unisea. Una casa dell’acqua per contribuire al superamento dell’utilizzo della plastica almeno per soddisfare il bisogno primario della sete. Il Dipartimento Deem di via delle Puglie costituisce o almeno vuole costituire un primo passo per accantonare l’uso della bottiglia di materiale di fatto indistruttibile, ma che viene usato solo una volta e poi abbandonato ovunque capiti. Questa mattina è stato inaugurato un nuovo erogatore dell’acqua alla presenza del Rettore Gerardo Canfora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’amministratore delegato Gesesa, Vittorio Cuciniello e il Il direttore del dipartimento Deem Massimo Squillante. Scopi di queste ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Accordo tra Gesesa, Università del Sannio e Unisea. Una casa dell’per contribuire al superamento dell’utilizzo dellaalmeno per soddisfare il bisogno primario della sete. Il Dipartimento Deem di via delle Puglie costituisce o almeno vuole costituire un primo passo per accantonare l’uso della bottiglia di materiale di fatto indistruttibile, ma che viene usato solo una volta e poi abbandonato ovunque capiti. Questa mattina è stato inaugurato undell’alla presenza del Rettore Gerardo Canfora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’amministratore delegato Gesesa, Vittorio Cuciniello e il Il direttore del dipartimento Deem Massimo Squillante. Scopi di queste ...

