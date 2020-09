Migranti, patto Ue rischio flop: ridistribuzione non obbligatoria (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea ha presentato oggi il nuovo patto sui Migranti - che in sostanza dovrà sostituire quello di Dublino - ma che rischia di trasformarsi nell'ennesima delusione per il governo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea ha presentato oggi il nuovosui- che in sostanza dovrà sostituire quello di Dublino - ma che rischia di trasformarsi nell'ennesima delusione per il governo ...

Corriere : Von der Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti dall’Italia - Agenzia_Ansa : #VonderLeyen, soluzione #Ue sui #migranti ricostruirà la fiducia. Bruxelles propone un nuovo patto. Verso un sistem… - FilippoGrandi : Un appello all’Europa nel giorno in cui viene presentato il patto europeo su migrazioni e asilo. @StefanoFeltri… - danielenastasia : RT @Agenzia_Ansa: #VonderLeyen, soluzione #Ue sui #migranti ricostruirà la fiducia. Bruxelles propone un nuovo patto. Verso un sistema obbl… - grecale66 : RT @StefanoMaffiol7: L’UE gela l’Italia: nel patto sui migranti non ci sarà il ricollocamento obbligatorio -