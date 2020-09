MESSAGGIO AI TIFOSI NEROVERDI DEL PRESIDENTE LOVISA (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cari TIFOSI NEROVERDI, non ci siamo dimenticati di voi. Attendiamo precise indicazioni, in termini di prescrizioni, modalità e numeri, di Governo, Figc e Lega B per la riapertura degli stadi, così da poter organizzare al meglio la ripartenza al “Teghil” di Lignano. Un primo importante passo verso la normalità che tanto ci è mancata. Senza di voi il calcio è tutta un’altra cosa. Per gli abbonati della scorsa stagione stiamo definendo una speciale agevolazione, che presenteremo a brevissimo in sintonia con le modalità di riapertura. Per quanto riguarda le nuove maglie le sveleremo nelle prossime ore”. PRESIDENTE Mauro LOVISA Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cari, non ci siamo dimenticati di voi. Attendiamo precise indicazioni, in termini di prescrizioni, modalità e numeri, di Governo, Figc e Lega B per la riapertura degli stadi, così da poter organizzare al meglio la ripartenza al “Teghil” di Lignano. Un primo importante passo verso la normalità che tanto ci è mancata. Senza di voi il calcio è tutta un’altra cosa. Per gli abbonati della scorsa stagione stiamo definendo una speciale agevolazione, che presenteremo a brevissimo in sintonia con le modalità di riapertura. Per quanto riguarda le nuove maglie le sveleremo nelle prossime ore”.MauroPowered by WPeMatico

