"Il Re Leone" non piace al 27enne che ama uccidere le zebre: "Mette in cattiva luce i cacciatori" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un cacciatore che ama uccidere animali esotici, comprese le zebre, ha criticato il celebre film Disney "Il Re Leone" per aver messo in cattiva luce i cacciatori. Nick Morton, 27 anni, di Newcastle, Australia, afferma che la caccia lo avvicina al mondo naturale e che nessun animale dovrebbe essere protetto. Inoltre, per il 27enne la pratica di uccidere gli animali aiuterebbe a controllare le popolazioni di alcune specie. "È divertente. Alcune persone la vedono come una 'collezione di sangue'. Per me non è così. Molte percezioni negative della caccia derivano da cose che non sono reali – prosegue Nick – specialmente quando si tratta degli animali esotici". "Un animale in Africa non è diverso da un ...

