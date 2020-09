Il Cantante Mascherato 2 | Un ex Concorrente Sarà Tra i Giudici!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Milly Carlucci ha già sganciato un’altra bomba: la seconda edizione de Ilsi farà e, un ex, sarà tra iEcco quando inizierà Il2 e il giorno in cui andrà in onda. Milly Carlucci, dopo il grande ritorno di Ballando con le Stelle, tanto per mandarci ancora di più in fibrillazione, ha già sganciato un’altra bomba! Il2 si farà e, secondo quanto rivelato dalla conduttrice, con ogni probabilità sarà nello stesso periodo della prima edizione, quindi a gennaio e subito dopo la fine di Tale e Quale Show. E non è tutto, perché stavolta, in giuria, ci sarà pure un ex ...