Gattuso e Pirlo incantano, Ibra vince ancora. E’ partita la lotta scudetto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gattuso e Pirlo vincono e convincono. Zlatan, buona la prima. E’ subito corsa scudetto Gattuso e Pirlo portano a casa i 3 punti. Debutto stagionale … L'articolo Gattuso e Pirlo incantano, Ibra vince ancora. E’ partita la lotta scudetto proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020)vincono e convincono. Zlatan, buona la prima. E’ subito corsaportano a casa i 3 punti. Debutto stagionale … L'articolo. E’laproviene da ForzAzzurri.net.

ShevaGoaal : @EuropaLeague Gattuso and Pirlo. - iBvshir__ : @Football__Tweet 6. Ambrosini, Serginho, pirlo, ronaldo, gattuso, kaladze. - Julzie22 : @Diliman @Football__Tweet @KeneAni_ From upper left Ambrossini, serginho, pirlo, oddo, Ferrara. Ronaldo Jankalovsky, gattuso, storari. - Andhikaputra66 : @Football__Tweet From left, ambrosini, serginho, pirlo, bonera, costacurta, storari, gattuso,kaladze,el phenomenon - abdiilahi : @Football__Tweet Ambrosini, Serginho, Pirlo, Costacurta, Boriello, Storari, Gattuso, Khaladze, RONALDO -