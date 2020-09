Esame Suarez: la Juve si sente tranquilla, nessuna pressione da parte dei bianconeri (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esame Suarez: la Juve si sente tranquilla e al riparo da eventuali strascichi giudiziari. Le parole del colonnello Sarri La Juventus si sente tranquilla dopo lo scoppio del caso Suarez. Non è un mistero che sia stato il club bianconero a prendere i contatti con l’Università: la Juve nella trattativa per Suarez ha capito che l’uruguaiano non sarebbe stato arrulolabile come comunitario e si è mossa per capire quanto rapido avrebbe potuto essere l’iter per il passaporto. Il primo passaggio era l’Esame di lingua. Per questo la Juve ha contattato l’Università per Stranieri di Perugia, informandosi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020): lasie al riparo da eventuali strascichi giudiziari. Le parole del colonnello Sarri Lantus sidopo lo scoppio del caso. Non è un mistero che sia stato il club bianconero a prendere i contatti con l’Università: lanella trattativa perha capito che l’uruguaiano non sarebbe stato arrulolabile come comunitario e si è mossa per capire quanto rapido avrebbe potuto essere l’iter per il passaporto. Il primo passaggio era l’di lingua. Per questo laha contattato l’Università per Stranieri di Perugia, informandosi ...

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - SignorAldo : RT @diMartedi: #Augias su #Suarez: “Ha passato un esame perché guadagna molto mentre nella scorsa legislatura non è passata la Legge che da… - JarmishM : RT @laGattaSakura: Ricapitolando, se nasci in Italia da genitori stranieri la #cittadinanza non ti spetta ma se sei uno bravo a tirare un p… -