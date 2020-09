Duplice omicidio a Lecce | non si esclude il movente passionale

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 settembre 2020) BARI – Sono in corso gli esami autoptici sui corpi del 33enne arbitro salentino Daniele De Santis e sulla sua fidanzata di 3 anni piu' giovane, Eleonora Manta, uccisi a coltellate, lo scorso 21 settembre, in una palazzina di via Montello a Lecce. A eseguire l'autopsia e' il medico legale Roberto Vaglio. L'esito dell'esame sara' utile a chiarire quanto accaduto. I carabinieri, al momento, non hanno escluso alcuna pista tra cui quella passionale. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini coordinate dalla procura salentina, un uomo incappucciato avrebbe piu' volte colpito le vittime per poi fuggire di corsa dal luogo del delitto. Alcuni testimoni, tra cui i vicini di casa, hanno riferito agli inquirenti non solo di aver sentito molto trambusto provenire dall'abitazione ma anche le urla della donna che pronunciava il nome di un uomo. Il corpo della 30enne e' stato trovato in casa riverso sul pavimento, mentre quello del 33enne sulle scale.