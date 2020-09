D' Alema difende Conte | ' Non vedo premier migliori all' orizzonte'

(Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Io sono un sostenitore del Presidente del Consiglio attuale, per una ragione che potrà sembrare banale cioè, che non nediall'e quindi tutto sommato... Noi che in questo ...

“Io sono un sostenitore del Presidente del Consiglio attuale, per una ragione che potrà sembrare banale cioè, che non ne vedo di migliori all’orizzonte e quindi tutto sommato... Noi che in questo paes ...Buon successo di mobilitazione e partecipazione per le manifestazioni di CGIL CISL e UIL del 18 Settembre; scarse però le indicazioni su quale sia la strategia con la quale il Sindacato si accinge ad ...