Raimondo Todaro in ospedale: nuovi problemi per Ballando con le stelle (Di martedì 22 settembre 2020) Non c’è pace per Ballando con le stelle. Lo show di Rai 1 di Milly Carlucci deve risolvere un nuovo “problema”. Dopo i partecipanti positivi al Covid e lo slittamento della messa in onda, conseguente allo stop delle prove, ora arriva anche la notizia che Raimondo Todaro è finito in ospedale. Raimondo Todaro ricoverato in ospedale Raimondo Todaro si trova ricoverato in ospedale per una appendicite. Dalla sua pagina Instagram ufficiale si mostra sorridente, anche se forse un po’ stordito, mentre rassicura tutti sulle note di Ho voglia di Ballare. Insomma, il ballerino sta bene, niente di grave per lui, e così, almeno i fan, sono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020) Non c’è pace percon le. Lo show di Rai 1 di Milly Carlucci deve risolvere un nuovo “problema”. Dopo i partecipanti positivi al Covid e lo slittamento della messa in onda, conseguente allo stop delle prove, ora arriva anche la notizia cheè finito inricoverato insi trova ricoverato inper una appendicite. Dalla sua pagina Instagram ufficiale si mostra sorridente, anche se forse un po’ stordito, mentre rassicura tutti sulle note di Ho voglia di Ballare. Insomma, il ballerino sta bene, niente di grave per lui, e così, almeno i fan, sono ...

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - gossipblogit : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite: gli auguri di Elisa Isoardi (video) - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro ricoverato La reazione della Isoardi - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Ballando Raimondo Todaro ricoverato per appendicite - #Ballando #Raimondo #Todaro -