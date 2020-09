“Politici bugiardi e vili | i nostri cari potevano essere salvati?” denuncia il comitato delle vittime del Covid

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 settembre 2020) “Ma come fate a guardarvi allo specchio e non vedere dietro di voi le migliaia di persone che avete lasciato morire, che avete sacrificato in nome della politica, di una poltrona, di un voto, del profitto. Ma come fate? Ancora oggi avete l’arroganza di dire che è andato tutto bene?”. ‘Noi denunceremo’: “Si poteva fare molto meglio, siete” Fra rabbia (tanta) ed amarezza (non da meno), nei giorni scorsi Luca Fusco (a sinistra nella foto), presidente dell’ormai noto‘Noi denunceremo’, creato dai parentida coronavirus, ha reso noto una lettera indirizzata al governo per i tanti drammi familiari consumatisi nel corso dei tragici mesi post-primaverili: “Si poteva fare. Si poteva fare molto meglio. E questo non fa altro ...