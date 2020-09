"Non ne posso più di essere offesa": Alba Parietti all'attacco dell'ex marito - (Di martedì 22 settembre 2020) Novella Toloni Botta e risposta tra Franco Oppini e l'ex moglie Alba Parietti dopo l'ingresso al Gf Vip del figlio Francesco. L'ex marito accusa la showgirl di protagonismo, lei replica difendendo il suo ruolo di madre e sui social è bagarre Volano stracci tra Alba Parietti e l'ex marito Franco Oppini. L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di loro figlio, Francesco Oppini, ha riacceso vecchie acredini tra i due che ora mettono in piazza le loro divergenze. Motivo del contendere l'incursione telefonica della Parietti in diretta nella serata di ingresso nella Casa di Francesco. Lei si è giustificata: "L’intento era favorirlo e toglierlo dall’imbarazzo di difendermi con la contessa"; l'ex marito ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Novella Toloni Botta e risposta tra Franco Oppini e l'ex mogliedopo l'ingresso al Gf Vip del figlio Francesco. L'exaccusa la showgirl di protagonismo, lei replica difendendo il suo ruolo di madre e sui social è bagarre Volano stracci trae l'exFranco Oppini. L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di loro figlio, Francesco Oppini, ha riacceso vecchie acredini tra i due che ora mettono in piazza le loro divergenze. Motivo del contendere l'incursione telefonicain diretta nella serata di ingresso nella Casa di Francesco. Lei si è giustificata: "L’intento era favorirlo e toglierlo dall’imbarazzo di difendermi con la contessa"; l'ex...

