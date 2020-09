Non basta un Emmy a salvare Dark Crystal: Age of Resistance (Di martedì 22 settembre 2020) Prima la notizia buona, poi la cattiva. Negli scorsi giorni era stato annunciato che Dark Crystal: Age of Resistance, serie Netflix ispirata al cult degli anni ’80 creato da Jim Henson, aveva vinto un prestigioso Emmy come Miglior programma per bambini. Il che, però, non è bastato a salvarla dell’epilogo: la piattaforma di streaming ha infatti confermato di non aver intenzione di produrre una seconda stagione dopo la prima diffusa a partire dall’agosto 2019. Il titolo, popolato dai pupazzi realizzati proprio dalla Henson Company, seguiva le vicende di tre elfi – Rian (Taron Egerton), Deet (Nathalie Emmanuel) e Brea (Anya Taylor Joy) – che ispirano una ribellione contro i temibili Skeksis. Nonostante i primi episodi fossero stati parecchio ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) Prima la notizia buona, poi la cattiva. Negli scorsi giorni era stato annunciato che: Age of, serie Netflix ispirata al cult degli anni ’80 creato da Jim Henson, aveva vinto un prestigiosocome Miglior programma per bambini. Il che, però, non èto a salvarla dell’epilogo: la piattaforma di streaming ha infatti confermato di non aver intenzione di produrre una seconda stagione dopo la prima diffusa a partire dall’agosto 2019. Il titolo, popolato dai pupazzi realizzati proprio dalla Henson Company, seguiva le vicende di tre elfi – Rian (Taron Egerton), Deet (Nathalie Emmanuel) e Brea (Anya Taylor Joy) – che ispirano una ribellione contro i temibili Skeksis. Nonostante i primi episodi fossero stati parecchio ...

Il finlandese, in attesa di definire se ci sarà un futuro in F1, si prepara ad eguagliare il record di GP che è detenuto da Rubens Barrichello con 322 presenze. Il primato del brasiliano resiste dal G ...

Junior Walter Messias, l’ex fattorino dagli amatori alla serie A con il Crotone

Il debutto sul campo del Genoa non è stato memorabile, né per lui — mezzala talentuosa ... a millecinquecento euro al mese: quanto basta per smettere con le consegne di frigoriferi e lavatrici e ...

