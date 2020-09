“Morbidezza tutta da palpare”: la pornostar Martina Smeraldi in uno spot a luci rosse (Di martedì 22 settembre 2020) Martina Smeraldi ha preso parte ad un video pubblicitario dell’Old Square, pub di Cagliari. Ma lo spot è accusato di sessismo e mercificazione del corpo femminile. “È così #foodporn che l’abbiamo fatto valutare da chi di film a luci rosse se ne intende”. Inizia così lo spot dell’Old Square, pub di Cagliari, che ha deciso … L'articolo “Morbidezza tutta da palpare”: la pornostar Martina Smeraldi in uno spot a luci rosse proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020)ha preso parte ad un video pubblicitario dell’Old Square, pub di Cagliari. Ma loè accusato di sessismo e mercificazione del corpo femminile. “È così #foodporn che l’abbiamo fatto valutare da chi di film ase ne intende”. Inizia così lodell’Old Square, pub di Cagliari, che ha deciso … L'articolo “Morbidezzada palpare”: lain unoproviene da leggilo.org.

