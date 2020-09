Le migliori frangette in base alla forma del viso

Leggi su herbeauty.co

(Di martedì 22 settembre 2020) La frangetta è un argomento piuttosto controverso. Da un lato, se portata bene, è cool ed eccentrica, trascompletamente il vostro look e rende il vostro taglio ancora più chic ed interessante. D’altra parte, la frangia ha anche quella cattiva reputazione di qualcosa che si fa in un momento di transizione o in fase di crisi. Chi non ha visto tutti quei video dove le persone si fanno una frangetta fai-da-te e che si rendono conto di aver fatto un errore o una decisione avventata di cui ci si pente per mesi, nell’attesa che la frangia ricresca. Tuttavia, questo non sarà il vostro caso se la farete fare da un professionista e se scegliete il giusto tipo di frangia, quella che meglio si adattadel vostro. Quindi, vediamo quali sono le...