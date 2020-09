Goccia di latte finisce nei polmoni durante la poppata, neonato sopravvive a tre infarti a soli 17 giorni di vita (Di martedì 22 settembre 2020) Una Goccia di latte gli va nei polmoni e il bimbo ha 3 arresti cardiaci . Il piccolo Bertie Spencer, di Grantham, nel Lincolnshire è stato definito 'il bambino del miracolo' dopo essere sopravvissuto ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Unadigli va neie il bimbo ha 3 arresti cardiaci . Il piccolo Bertie Spencer, di Grantham, nel Lincolnshire è stato definito 'il bambino del miracolo' dopo essere sopravvissuto ...

Tanto piccolo, quanto forte. E' la storia di Bertie Spencer, di Grantham, nel Lincolnshire (Regno Unito) un neonato di soli 17 giorni che è riuscito a sopravvivere a tre attacchi cardiaci dopo che una ...

