Fulvio Abbate si scaglia contro Tommaso Zorzi: lo sfogo nella notte (Di martedì 22 settembre 2020) Uno scontro dietro l'altro al Grande Fratello Vip 5. Non solo quello di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella terza puntata, ma anche quella tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi. Il tutto si è basato sul fatto che lei, appena entrata, ha cominciato a parlare al femminile all'influencer, presumibilmente perché è omosessuale. Ovviamente l'atteggiamento della modella è stato criticato, ma non solo. Infatti anche quello di Tommaso, tornato in serata dopo un altro problema di salute, non è passato inosservato agli occhi di un concorrente in particolare, ovvero Fulvio Abbate. Lo scrittore è entrato nella casa nella puntata dello scorso venerdì, insieme alla seconda tranche ...

