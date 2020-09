Fratelli Bianchi, è successo dentro carcere poco fa: la decisione (Di martedì 22 settembre 2020) Marco e Gabriele Bianchi i due Fratelli accusati dell'uccisione di Willy Monteiro Duarte,il 21enne di Paliano pestato a morte nella notte tra il 5 ed il 6 settembre a Colleferro, si sono fatti riconoscere subito in carcere a Rebibbia per il loro comportamento violento. I due sono statitrasferiti dalle celle per i detenuti a rischio Covid a quelle di isolamento. Il carattere aggressivo e da bulli in carcere è subito emerso tant'è che la figlia di un detenuto marocchino ha scritto all'associazione Detenuti liberi per protestare contro il comportamento subito dal padre mentre i Bianchi raggiungevano i parlatori attraverso il corridoio: "Lo hanno aggredito". (Continua...) Subito le mani addosso, i "pacieri" e poi insulti e uno scontro che ... Leggi su howtodofor (Di martedì 22 settembre 2020) Marco e Gabrielei dueaccusati dell'uccisione di Willy Monteiro Duarte,il 21enne di Paliano pestato a morte nella notte tra il 5 ed il 6 settembre a Colleferro, si sono fatti riconoscere subito ina Rebibbia per il loro comportamento violento. I due sono statitrasferiti dalle celle per i detenuti a rischio Covid a quelle di isolamento. Il carattere aggressivo e da bulli inè subito emerso tant'è che la figlia di un detenuto marocchino ha scritto all'associazione Detenuti liberi per protestare contro il comportamento subito dal padre mentre iraggiungevano i parlatori attraverso il corridoio: "Lo hanno aggredito". (Continua...) Subito le mani addosso, i "pacieri" e poi insulti e uno scontro che ...

