Zaia trionfa in Veneto. Toscana, Puglia e Campania restano a sinistra (Di martedì 22 settembre 2020) AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Lo spoglio per le regionali si è quasi concluso che i primi risultati sono ormai confermati. Toscana: Giani (Centrosinistra): 49% Ceccardi (Centrodestra): 40,1%Puglia: Emiliano (Centrosinistra): 46,7% Fitto (Centrodestra): 38,6%Marche: Acquaroli (Centrodestra): 49% Mangialardi (Centrosinistra): 37%Veneto: Zaia (Centrodestra): 75,8% Lorenzoni (Centrosinistra): 16,5%Liguria: Toti (Centrodestra): 55,9% Sansa (Centrosinistra): 39,2%Campania: De Luca (Centrosinistra): 67,7% Caldoro (Centrodestra): 16,5%Exit poll, i primi dati. Zaia in testa in Veneto, in Toscana Centrosinistra avantiREGIONALI ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Lo spoglio per le regionali si è quasi concluso che i primi risultati sono ormai confermati.: Giani (Centro): 49% Ceccardi (Centrodestra): 40,1%: Emiliano (Centro): 46,7% Fitto (Centrodestra): 38,6%Marche: Acquaroli (Centrodestra): 49% Mangialardi (Centro): 37%(Centrodestra): 75,8% Lorenzoni (Centro): 16,5%Liguria: Toti (Centrodestra): 55,9% Sansa (Centro): 39,2%: De Luca (Centro): 67,7% Caldoro (Centrodestra): 16,5%Exit poll, i primi dati.in testa in, inCentroavantiREGIONALI ...

