Scuola, a Udine uno studente si rifiuta di indossare la mascherina negli spazi comuni: sospeso (Di lunedì 21 settembre 2020) Il dirigente scolastico Stefano Stefanel - contattato da Udine Today , che ha riportato la notizia - ha detto che 'i motivi disciplinari delle sospensioni sono una questione privata, e non possono ...

Per questo, sarebbe stato sospeso. E' accaduto il primo giorno di scuola al liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine. Il dirigente scolastico Stefano Stefanel - contattato da Udine Today, che ha ...

Lo studente sospeso al primo giorno di scuola perché non rispetta le norme anti Covid-19

Si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina protettiva negli spazi scolastici, contravvenendo al regolamento previsto dall'istituto per le normative anti Covid-19: per questo uno studente è stato ...

