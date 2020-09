Sanditon: Jane Austen diventa sfacciata su LaF (Di lunedì 21 settembre 2020) Sanditon - Rose Williams Cosa succede quando una grande autrice muore prima di completare la sua opera? Viene pubblicata postuma, incompleta e, mentre i lettori provano ad immaginare quale sarebbe stato il seguito, qualcuno prova a scriverlo, a farlo proprio. E’ quanto accaduto con Sanditon, ultima opera di Jane Austen, scritta nel 1817 e pubblicata solo nel 1871: dal 1975 in poi tanti scrittori hanno tentato l’impresa e adesso a realizzarla “in carne e ossa” ci ha pensato Andrew Davies, creatore dell’omonima serie tv inglese ITV che ha debuttato venerdì scorso su LaF. Per quanti hanno amato le poche pagine del romanzo scritte a mano dalla Austen, ritrovare i tantissimi personaggi e immergersi con gli occhi in quella storia interrotta è un evento, una sicura ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 settembre 2020)- Rose Williams Cosa succede quando una grande autrice muore prima di completare la sua opera? Viene pubblicata postuma, incompleta e, mentre i lettori provano ad immaginare quale sarebbe stato il seguito, qualcuno prova a scriverlo, a farlo proprio. E’ quanto accaduto con, ultima opera di, scritta nel 1817 e pubblicata solo nel 1871: dal 1975 in poi tanti scrittori hanno tentato l’impresa e adesso a realizzarla “in carne e ossa” ci ha pensato Andrew Davies, creatore dell’omonima serie tv inglese ITV che ha debuttato venerdì scorso su LaF. Per quanti hanno amato le poche pagine del romanzo scritte a mano dalla, ritrovare i tantissimi personaggi e immergersi con gli occhi in quella storia interrotta è un evento, una sicura ...

