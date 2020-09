Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà testa a testa con il candidato leghista (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono dati virtuali, ma delineano una tendenza. Alle comunali in Calabria, nei due capoluoghi di provincia chiamati alle urne, Reggio Calabria e Crotone, la destra indietreggia e avanzano i movimenti populisti. Gli exit poll della città dello Stretto disegnano un testa a testa tra il sindaco uscente Peppe Falcomatà (Pd) e il frontman del centrodestra Nino Minicuci (Lega), entrambi tra il 31 e il 35%. La destra puntava a prendersi gli ultimi fortini marittimi mancanti nella collezione di Calabria. Ma … Continua L'articolo Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà testa a testa con il ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono dati virtuali, ma delineano una tendenza. Alle comunali in, nei due capoluoghi di provincia chiamati alle urne,e Crotone, la destra indietreggia e avanzano i movimenti populisti. Gli exit poll della città dello Stretto disegnano untra iluscente Peppe Falcomatà (Pd) e il frontman del centrodestra Nino Minicuci (Lega), entrambi tra il 31 e il 35%. La destra puntava a prendersi gli ultimi fortini marittimi mancanti nella collezione di. Ma … Continua L'articolo, ilFalcomatàcon il ...

