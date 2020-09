“Patrizia De Blanck non si lava, lo sa tutta Roma”, colpo di scena a Domenica Live (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Ripa di Meana e Serena Grandi a Domenica Live svelano un piccolo particolare sulla contessa Continua a essere molto chiacchierata la contessa Patrizia De Blanck che da quando è entrata al Grande Fratello Vip ha seminato il ‘panico’. Parolacce, spogliarelli integrali a sorpresa e liti. A Domenica Live, nella puntata in onda il 20 settembre 2020, è emerso un altro curioso aneddoto che non sembra proprio un complimento. A riferirlo Andrea Ripa di Meana, che si dichiara suo amico. L’uomo ha svelato in diretta un piccolo difetto della contessa, ovvero che non si lava spesso A confermare le sue parole, anche Serena Grandi che ha ammesso:. “Lo sa tutta Roma”. Tali parole hanno scatenato l’interesse di Barbara ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Ripa di Meana e Serena Grandi asvelano un piccolo particolare sulla contessa Continua a essere molto chiacchierata la contessa Patrizia Deche da quando è entrata al Grande Fratello Vip ha seminato il ‘panico’. Parolacce, spogliarelli integrali a sorpresa e liti. A, nella puntata in onda il 20 settembre 2020, è emerso un altro curioso aneddoto che non sembra proprio un complimento. A riferirlo Andrea Ripa di Meana, che si dichiara suo amico. L’uomo ha svelato in diretta un piccolo difetto della contessa, ovvero che non sispesso A confermare le sue parole, anche Serena Grandi che ha ammesso:. “Lo saRoma”. Tali parole hanno scatenato l’interesse di Barbara ...

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - SmorfiaDigitale : Patrizia De Blanck non nobile, ma nipote di Mussolini , rivelazione a Live Non ... - Italia_Notizie : Live Non è la D’Urso, “Patrizia De Blanck è la nipote di Benito Mussolini e non ha nessuna origine nobiliare” -