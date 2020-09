Osimhen, l'entourage: "E' felice dell'impatto, crede che il Napoli sia pronto per lo scudetto!" (Di lunedì 21 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen: “Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando &egra ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Osita Okolo, membrodi Victor: “Ieriha cambiato le sortia partita quando &egra ...

tuttonapoli : Osimhen, l'entourage: 'E' felice dell'impatto, crede che il Napoli sia pronto per lo scudetto!' - infoitsport : Osimhen, l’entourage: “Victor felice ed eccitato di essere al Napoli. Questa squadra può competere per lo Scudetto” - 100x100Napoli : #Osimhen è molto felice di essere al #Napoli, parola del suo entourage. - infoitsport : Osimhen, l'entourage: 'Ho fatto a Victor una domanda sul Napoli, la risposta mi ha sorpreso' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'entourage: 'Victor mi ha detto di essere molto felice, crede che il Napoli possa lottare per lo scudetto, '… -