Nuova Amazfit Band 5 | come Xiaomi Mi Band 5 | ma con qualcosa in più

(Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva l’ufficializzazione dell’5, la smartdi Huami, per adesso destinata al solo mercato americano. Il design del braccialetto ricorda molto quello dellaMi5, che ricordiamo essere stata sviluppata proprio da Huami. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 47,2 x 18,5 x 12,4 mm, distribuite in 12 gr. di peso, mentre le colorazioni del cinturino sono le seguenti: Olive, Midnight Black e Orange. Lo schermo pure è uguale: pannello AMOLED da 1.1 pollici. Le funzioni diMi5 sono quelle di5: misurazione del battito cardiaco, PAI, monitoraggio della qualità del sonno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Amazfit

Dopo il lancio della Mi Band 5 giravano dei rumor riguardo il possibile arrivo di una versione Pro. Questa versione non è mai arrivata, ma al suo posto è arrivata la nuova Amazfit Band 5, che mantiene ...Amazfit Band 5 è la nuova smartband di Huami presentata ufficialmente nelle ultime ore. Dopo i primi leak di inizio luglio, in cui il dispositivo si è rivelato essere molto simile a Xiaomi Mi Band 5, ...Samsung Galaxy Fit2 è la nuova smartband dell'azienda coreana con display AMOLED da 1.1 pollici e lunga autonomia (da 15 a 21 giorni). Sarà in vendita in Europa al prezzo di 49.99 euro. Dopo il lancio ...