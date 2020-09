Myriam Catania al Gf Vip in crisi, scoppia a piangere in piscina: «È troppo difficile, non ce la faccio» (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip un momento difficile per Myriam Catania. Myriam Catania è entrata nell’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, ma l’impatto della vita nella casa è stato più duro del previsto e, presa dalla sconforto, è scoppiata a piangere mentre faceva il bagno in piscina. Myriam si stava allenando con i suoi coinquilini, quando improvvisamente si è allontanata dal gruppo per isolarsi in piscina. Immersa in acqua, dopo una nuotata è andata in crisi, confessando alle telecamere la nostalgia per la sua vita “reale”: “Mi mancate tanto…. È troppo difficile non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip un momentoperè entrata nell’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, ma l’impatto della vita nella casa è stato più duro del previsto e, presa dalla sconforto, èta amentre faceva il bagno insi stava allenando con i suoi coinquilini, quando improvvisamente si è allontanata dal gruppo per isolarsi in. Immersa in acqua, dopo una nuotata è andata in, confessando alle telecamere la nostalgia per la sua vita “reale”: “Mi mancate tanto…. Ènon ...

