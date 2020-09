Morra e Adua Del Vesco: pace dopo la lite, la reazione della fidanzata (Di lunedì 21 settembre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, dopo la lite accesa, si abbracciano e fanno pace al Grande Fratello Vip 2020: la reazione della fidanzata Dalila. La fidanzata di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero, pochi minuti dopo la lite in diretta tra il fidanzato e Adua Del Vesco, su Instagram pubblica un messaggio diretto al compagno esortandolo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 settembre 2020) MassimilianoDellaaccesa, si abbracciano e fannoal Grande Fratello Vip 2020: laDalila. Ladi Massimiliano, Dalila Mucedero, pochi minutilain diretta tra il fidanzato eDel, su Instagram pubblica un messaggio diretto al compagno esortandolo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: una convivenza ancora difficile... tra indifferenza ostentata e vecchie ruggin… - martinaevange17 : RT @badterry22: tommy è me nella discussione di morra e adua #GFVIP - MediasetPlay : RT @GrandeFratello: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: una convivenza ancora difficile... tra indifferenza ostentata e vecchie ruggini. I… - Emmachampagne95 : RT @ikigairwin: Secondo me Adua sta ancora sotto 1000 treni per Morra, poi fate voi. #GFVIP - itseasiertostay : RT @Iperborea_: Cara Adua, o parli e dici cosa Morra abbia fatto o taci. Perché questo non ti rende signora. Insinuare senza dire nulla è p… -