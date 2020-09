Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum” (Di lunedì 21 settembre 2020) Coerenza prima, soddisfazione poi. Fratelli d’Italia festeggia il “sì” al taglio dei parlamentari, sostenuto fin dall’inizio della campagna elettorale, e in attesa dell’esito del testa a testa in Puglia, festeggia la vittoria del suo candidato nelle Marche. Ma anche la vittoria nel referendum, su cui la Meloni era stata chiara nei giorni scorsi: si vota sì, il taglio dei parlamentari è una nostra posizione da sempre. Il trionfo di Acquaroli nelle Marche “trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra”, scrive su Fb la Meloni. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Coerenza prima, soddisfazione poi. Fratelli d’Italiail “sì” al taglio dei parlamentari, sostenuto fin dall’inizio della campagna elettorale, e in attesa dell’esito del testa a testa in Puglia,la vittoria del suo candidato. Ma anche la vittoria nel referendum, su cui laera stata chiara nei giorni scorsi: si vota sì, il taglio dei parlamentari è una nostra posizione da sempre. Ildi Acquaroli! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d’Italia un’altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra”, scrive su Fb la. ...

fra_marro7 : RT @SecolodItalia1: Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum” https://t.… - SecolodItalia1 : Meloni festeggia il trionfo nelle Marche e chiede le urne: “FdI cresce ovunque, determinanti sul referendum”… - LuigiDolce5 : @gustinicchi Salvini festeggia col PD? La Meloni balla cn Zingaretti? - Apollo_MX5 : RT @gargano_ugo: @simonebaldelli @Apollo_MX5 @Adnkronos No! Vuole dire solo che se vince il sì festeggia, e se vince il no festeggia uguale… - gargano_ugo : @simonebaldelli @Apollo_MX5 @Adnkronos No! Vuole dire solo che se vince il sì festeggia, e se vince il no festeggia… -