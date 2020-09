«Matrix 4»: parla (finalmente) Keanu Reeves (Di lunedì 21 settembre 2020) Matrix 4 è stato annunciato all’improvviso. «Molte delle idee riguardanti la nostra realtà che io e Lilly abbiamo esplorato vent’anni fa sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice di poter riavere questi personaggi nella mia vita», si è limitata a dire Lana Wachowski, unica sorella ad occuparsi della pellicola. Lily Wachowski, che nel 1990 ha contribuito a cristallizzare nel mito la visione stralunata di un’esistenza che guarda a Platone e George Orwell, ha deciso di non prendere parte al quarto capitolo della saga, le cui prime informazioni sono state taciute. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Matrix 4 è stato annunciato all’improvviso. «Molte delle idee riguardanti la nostra realtà che io e Lilly abbiamo esplorato vent’anni fa sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice di poter riavere questi personaggi nella mia vita», si è limitata a dire Lana Wachowski, unica sorella ad occuparsi della pellicola. Lily Wachowski, che nel 1990 ha contribuito a cristallizzare nel mito la visione stralunata di un’esistenza che guarda a Platone e George Orwell, ha deciso di non prendere parte al quarto capitolo della saga, le cui prime informazioni sono state taciute.

Durante un'intervista televisiva, Keanu Reeves ha parlato, da Berlino dove sta girando, di Marix 4, definendo il film di Lana Wachowski una grande storia d’amore e rivelando altri nuovi e importanti d ...

Matrix 4 non sarà un prequel, come immaginava qualcuno, ma un capitolo tutto nuovo della saga, apparentemente finita quasi 20 anni fa e ripresa da Lana e Lilly Wachowski proprio quest'anno. Lo ha rive ...

