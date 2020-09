Maltempo: allerta ‘gialla’ in Friuli Venezia Giulia per piogge e temporali (Di lunedì 21 settembre 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color ‘giallo’, dalle 6 alla mezzanotte di domani, per criticita’ idrogeologica a causa di temporali e piogge previste in particolar modo su pianura e costa. Sull’Europa centrale – spiega la Protezione civile – e’ presente un campo di alta pressione, da oggi pero’ iniziera’ ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno progressivamente piu’ umide e da domani anche piu’ instabili. Oggi sono probabili locali piogge, in genere deboli, e qualche rovescio. Domani probabili rovesci o temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Su ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) La Protezione civile delha diramato un’meteo di color ‘giallo’, dalle 6 alla mezzanotte di domani, per criticita’ idrogeologica a causa dipreviste in particolar modo su pianura e costa. Sull’Europa centrale – spiega la Protezione civile – e’ presente un campo di alta pressione, da oggi pero’ iniziera’ ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno progressivamente piu’ umide e da domani anche piu’ instabili. Oggi sono probabili locali, in genere deboli, e qualche rovescio. Domani probabili rovesci osparsi conanche abbondanti. Su ...

