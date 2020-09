GF Vip: Tommaso Zorzi di nuovo con la febbre a 39, l’influencer esce dalla Casa (Di lunedì 21 settembre 2020) Il concorrente dopo il malore dei primi giorni ha avuto di nuovo la febbre alta. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre Se vi ricordate la prima sera di Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avvertito un malessere. È entrato nella Casa dopo essere stato un po’ di tempo nella social room, novità di quest’anno, ma già aveva avvertito la produzione di non sentirsi bene. Ovviamente il Covid-19 era escluso perchè tutti i concorrenti hanno fatto il tampone più volte e tutti sono risultati negativi. Dopo qualche arrabbiatura, dopo un altro tampone e una notte in ospedale, Tommaso è rientrato in Casa con una ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) Il concorrente dopo il malore dei primi giorni ha avuto dilaalta. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip:ha dilaSe vi ricordate la prima sera di Grande Fratello Vipha avvertito un malessere. È entrato nelladopo essere stato un po’ di tempo nella social room, novità di quest’anno, ma già aveva avvertito la produzione di non sentirsi bene. Ovviamente il Covid-19 era escluso perchè tutti i concorrenti hanno fatto il tampone più volte e tutti sono risultati negativi. Dopo qualche arrabbiatura, dopo un altro tampone e una notte in ospedale,è rientrato incon una ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fuori per cure: come sta l’infuencer - blogtivvu : #GFVip, Serena Enardu “punge” Tommaso Zorzi e svela in che rapporti è rimasta con Pago. - clikservernet : Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la casa per la febbre - Noovyis : (Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi lascia di nuovo la casa per la febbre) Playhitmusic - - IsaeChia : ‘#GfVip 4’, #SerenaEnardu rivela in che rapporti è oggi con #Pago e punzecchia #TommasoZorzi: “Critica me, ma poi…” -